Кардиолог рассказал о способах стабилизации пульса в домашних условиях

Кардиолог Мехман Мамедов рассказал о способах добиться стабилизации пульса в домашних условиях. Повышенным считается сердцебиение на уровне 90 ударов в минуту.

При тахикардии у человека нарушается корректная циркуляция крови, на фоне чего сердце не получает кислород в необходимых ему количествах. Прежде всего желательно разобраться с причиной зашкаливающего пульса, ведь влияют ряд факторов, включая погоду, стрессы, аллергию, инфекции и т. д. При тахикардии врач советует дыхательную гимнастику, она позволяет стабилизировать сердцебиение и успокоить нервную систему. Еще один метод — массирование глаз, но делать это следует без нажима, движения предусмотрены мягкие и поглаживающие.

К низкому пульсу относят меньше 60 ударов в секунду. В таком случае желательно включить в рацион биостимуляторы, к ним можно отнести кофе, темный шоколад. Избавиться от брадикардии также есть возможность путем использования компрессов или через поднятие ног вверх.

Источник: Новости Ю

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