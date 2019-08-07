Лекарства против рака последней стадии оказались эффективными: исследование

Американские исследователи испытали препарат ниволумаб (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей меланомы, которая не поддается лечению другими методами, а также против почечно-клеточного рака и немелкоклеточного рака легких.

Ученые из Института иммунотерапии рака при онкологическом центре имени Джона Хопкинса (США) провели испытание с участием 270 пациентов, пишет MedicalXpress. Исследование длилось пять лет.

Ниволумаб блокирует активность молекулы PD-1. Эта молекула является иммунной контрольной точкой, которая сдерживает клетки, атакуя онкоопухоль.

Исследование показало, что показатели 5-летней выживаемости при приеме препарата, оказались выше, чем при других видах терапии, которые были доступны в 2008 году. Среди методов лечения – химиотерапия, ингибиторы киназы, биологическая терапия и другие методы лечения.

При обычной терапии пациентов с раком кожи 4 стадии пятилетняя выживаемость составила всего 5%, а с немелкоклеточным раком легких – 6%.

Ниволумаб значительно увеличил эти показатели: препарат способствовал 34,2%-й выживаемости для меланомы, 27,7%-й – для почечно-клеточного рака и 15,6%-й – для рака легких.



Источник: 24tv.ua

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