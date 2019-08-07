Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 72

Лекарства против рака последней стадии оказались эффективными: исследование

Лекарства против рака последней стадии оказались эффективными: исследование

Американские исследователи испытали препарат ниволумаб (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей меланомы, которая не поддается лечению другими методами, а также против почечно-клеточного рака и немелкоклеточного рака легких.

Ученые из Института иммунотерапии рака при онкологическом центре имени Джона Хопкинса (США) провели испытание с участием 270 пациентов, пишет MedicalXpress. Исследование длилось пять лет.

Ниволумаб блокирует активность молекулы PD-1. Эта молекула является иммунной контрольной точкой, которая сдерживает клетки, атакуя онкоопухоль.

Исследование показало, что показатели 5-летней выживаемости при приеме препарата, оказались выше, чем при других видах терапии, которые были доступны в 2008 году. Среди методов лечения – химиотерапия, ингибиторы киназы, биологическая терапия и другие методы лечения.

При обычной терапии пациентов с раком кожи 4 стадии пятилетняя выживаемость составила всего 5%, а с немелкоклеточным раком легких – 6%.

Ниволумаб значительно увеличил эти показатели: препарат способствовал 34,2%-й выживаемости для меланомы, 27,7%-й – для почечно-клеточного рака и 15,6%-й – для рака легких.


Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Японии скрестят эмбрион человека с крысой и свиньей
06.08.2019 08:29    147
Ученые выяснили, кому не стоит бояться рака
22.07.2019 09:26    886
Ученые создали лазер для уничтожения раковых клеток в крови
21.06.2019 11:23    315
Ведет ли к раку вода в пластиковых бутылках?
01.04.2019 13:10    615
Ученые разработали лекарственный коктейль против рака
28.12.2018 08:14    438
У Харкові відбулась благодійна вистава “Ми – маленькі діти”
06.11.2018 07:05    365
Pornhub вложил 25 000 долларов в науку
23.10.2018 00:06    551
Вино руйнує ракові клітини — вчені
10.10.2018 09:21    626
Нобелевская премия 2018: ученые нашли новый метод борьбы с раком
02.10.2018 00:10    749
Создан препарат, блокирующий клетки рака
26.09.2018 08:45    719
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 