Медицина по-новому: "Сегодня" побывали в первой харьковской амбулатории

В амбулаториях врачи будут жить, работать и консультировать















В Харьковской области журналисты "Сегодня" побывали в одной из новых сельских амбулаторий. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харьковской области в рамках медицинской реформы сельской медицины строится 30 новых амбулаторий. По замыслу, в новых медучреждениях доктора будут не только работать, оказывать услуги телемедицины, но и жить.

Первая такая амбулатория открылась в марте в селе Малая Рогань. Корреспонденты "Сегодня" побывали в медицинской новостройке и узнали, как будут лечить местных жителей.

Новое белоснежное здание с синей крышей видно уже на въезде в Малую Рогань: местная амбулатория общей практики семейной медицины, которая обслуживает 2800 человек, получила новое здание на 400 квадратных метра в самом центре села. Рядом стоит новый автомобиль повышенной проходимости Renault.

Местные специалисты постепенно переезжают в новое учреждение и подключают приборы. До этого и врачам, и пациентам приходилось ютиться в маленьком помещении в жилом доме.

"Строительство амбулатории обошлось в 9,624 млн грн, из них средства госсубвенции составили 6,13 млн грн, областного бюджета – 197,3 тыс. грн, районного – 2,661 млн грн и сельского – 635 тыс. грн", – рассказала замглавы Харьковской РГА Наталья Меуш.

При возведении амбулатории строители соорудили металлический каркас и утеплили стены, что позволило построить его с нуля всего за полгода. Подключено электричество и конвекторное отопление.

По словам первого зампредседателя Харьковской РГА Александра Цупило, электрические конвекторы энергоэффективны, как показали небольшие суммы в коммунальных платежках за зимние месяцы. В самой амбулатории есть два кабинета для врачей, дневной стационар, комнаты прививок и здорового ребенка, манипуляционная, три туалета, один из которых – для людей с инвалидностью.

В амбулаторию провели скоростной Wi-Fi и закупили оборудование для оказания телемедицинских услуг. Один из таких приборов – 12-канальный кардиограф с цифровым интерфейсом: он может передать электрокардиограмму с помощью программного обеспечения врачам в районные и областные центры.

В числе новинок и монитор жизненно необходимых функций, который измеряет пульс, температуру, а также биохимический и гематологический анализаторы.

"В "чемодан телемедицины" входит кардиограф, фонендоскоп, дерматоскоп, отоскоп, прибор для определения сахара и холестерина, а дополнительно еще купили спирометр с многоразовой турбинкой и насадками – прибор, который определяет объем легких", – рассказала нам заведующая учреждением Татьяна Панская.

Как работает удаленная консультация, уже проверили на себе местные жители во время областного семинара по телемедицине для специалистов первичного звена области.

"Мы задействовали специалистов более высокого уровня – эндокринолог и кардиолог проконсультировали пациентов по скайпу и назначили лечение. Результаты анализов по приборам передали в облбольницу, не нужно было врачам или пациентам самим везти кардиограмму и ждать приема", – объясняет заведующая.

Новые приборы подключают и настраивают специалисты, которые проводят инструктаж с медперсоналом амбулатории. Ждут жильцов – штатных семейных врачей – и новые двухкомнатные квартиры с косметическим ремонтом на 69 и 67 "квадратов", оплачивать медикам нужно будет только коммунальные услуги.

В каждой квартире – две комнаты, кухня, санузел, небольшая кладовка и коридор. Один из врачей Малой Рогани на работу ездил из Харькова, теперь же думает перебираться поближе к работе. Как сообщили нам в Харьковской ОГА, на финише строительство амбулаторий в Балаклейском, Красноградском, Краснокутском, Купянском районах и Зачепиловской ОТГ.

Источник: www.segodnya.ua

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