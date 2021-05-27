В Харькове больница «Укрзализныци», где провели кислородную трассу, может прекратить принимать больных COVID
Как передает Depo.Харьков, вчера, 26 мая, во время брифинга заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк сказал, что существуют проблемы с возможностью подписать соглашение с НСЗУ по обслуживанию больных коронавирусом в ЦКБ №5 «Укрзализныци».
"Есть проблемный вопрос, связанный с тем, что сами больницы (больницы «Укрзализныци» в Харькове — ред.) не имеют статуса юридического лица. То есть фактически напрямую сама больница не законтрактована НСЗУ на прямых отношениях, а законтрактована «Укрзализныця» через медицинскую службу свою. Там, где есть несоответствие требованиям НСЗУ, а это больницы не харьковские, возникли вопросы. Поэтому ведется работа. Мы вчера проговаривали этот вопрос. Поэтому больницы, которые будут отвечать (а харьковские больницы, я знаю, что они фактически отвечают на 100% критериям НСЗУ), будут законтрактованы. Сейчас продолжается кампания по контактованию", — сказал Черняк.
Он отметил, что в Харьковской области продолжается оптимизация госпитальной базы, выделенной под COVID-19. В ближайшее время будет изменена схема госпитальной базы в регионе и в стране в целом. Черняк отметил, что встречался с руководителем НСЗУ и обсуждал эти вопросы.
В свою очередь в комментарии корреспонденту Depo.Харьков исполнительный директор филиала Центр здравоохранения АО «Укрзализныця» Наталья Белинская подтвердила, что НСЗУ отказала в подписании соглашения с харьковской ЦКБ №5 «Укрзализныци».
«На сегодняшний день мы подали пакет в Национальную службу здоровья, в который вошли пять больниц из восьми. Кроме трех киевских больниц. Это Львов, две больницы в Харькове, одна — в Днепре, одна — в Одессе. Мы получили отказ от НСЗУ как больницы, не соответствующие условиям договора. Мы сейчас продолжаем заниматься этим вопросом, устраняем недостатки, которые были указаны. Но на сегодняшний день пакеты у нас не подписаны», — сказала Белинская.
Она отметила, что «Укрзализныця» будет повторно подавать документы в НСЗУ для контрактирования в том числе харьковских больниц.
«Будем подавать, потому что ковид не закончился. В связи с тем, что очень низкий процент вакцинации в стране, я думаю, что в сентябре будет снова вспышка», — сказала она.
Отвечая на вопрос, когда можно ожидать ответа НСЗУ, Белинская сказала: «Согласно договору, после подачи пакета документов НСЗУ в 10-дневный срок рассматривает представленные документы. Сейчас будем переподавать пакет документов. Я думаю, что сделаем это на следующей неделе. 10 дней после подачи. Ориентировочные сроки — три недели».
Напомним, что некоторое время ЦКБ №5 «Укрзализныци» в Харькове не принимала тяжелых больных коронавирусом из-за отсутствия коек с поточным кислородом. Учитывая такую ситуацию, весной 2021 года некоторых жителей Харькова приходилось везти на госпитализацию в районы Харьковской области.
Источник: Новости Ю