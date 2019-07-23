В украинских больницах появится больше туалетов и душевых

В Минрегионе решили пересмотреть старые государственные строительные нормы (ГСН) в отношении лечебных учреждений. Предлагают внести ряд существенных изменений по проектировке и реставрации больничных палат. Если нормы обновят, туалетов и душевых в новых медучреждениях станет больше, сообщает замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

«Ужасного серо-зелено-синего цвета стены, туалетные комнаты в коридоре на все отделение, как правило, в неудовлетворительном состоянии – такая, к сожалению, реальность многих украинских больниц. Конечно, такие условия больным выздоравливать не помогают. И эту советчину нужно срочно менять, повышать условия для предоставления услуг… Предложение такое, чтобы в каждой палате был туалет и душевая… Мы хотим сделать эту норму обязательной для всех», – подчеркнул Парцхаладзе.

Также он добавил, что важно, чтобы новые душевые и туалеты были доступны людям с инвалидностью, после операции, беременным и так далее.

«Все требования о том, как нужно правильно устраивать санитарные и душевые комнаты с обеспечением бесперебойного доступа, содержатся в действующих ГСН «Инклюзивность зданий и строений». И в новых ГСН о заведениях здравоохранения обязательно должны быть ссылки на эти требования, как это нужно правильно делать», – добавил чиновник.

Источник: ubr.ua

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