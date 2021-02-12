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Многие с детства совершают эту ошибку: вот как нужно правильно чистить зубы

Многие с детства совершают эту ошибку: вот как нужно правильно чистить зубы

Как правильно чистить зубы? Ответ на этот вопрос избавляет от обращения к стоматологу в случае сомнений. Например, у многих людей есть привычка мочить зубные щетки, но это в корне неверно.

Если вы чистите зубы, вы предварительно смачиваете зубную щетку водой — так мы знаем с детства. Но такое поведение в корне неверно. Стоматологи советуют не мочить зубную щетку, а использовать только зубную пасту. Почему? В ней достаточно смазки. При разведении водой действие пасты только ухудшится.

«Кстати, дополнительного очищающего эффекта можно добиться, если заранее не использовать воду или зубную пасту в течение 30 секунд, а просто снять налет сухой щеткой», — пишет немецкое издание Focus.

Итак: сначала чистите зубы насухо мягкой щетиной, потом три минуты зубной пастой — и обходитесь без воды.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: зубы

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