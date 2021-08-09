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Стоматолог відповів, чи можна пошкодити зуби під час чищення

Стоматолог відповів, чи можна пошкодити зуби під час чищення

Думка, що якщо довго терти зуби щіткою, то можна стерти емаль, хибна. Про це GreenPost розповіла лікар-стоматолог Анна Ялинська.

«Зубною щіткою чи пастою зуби стерти неможливо. Зубні пасти в нас малої абразивності, тому шкоди не завдають. Ось уже зубний порошок більш абразивний, тому його також не можна використовувати щодня», — пояснює лікар.

Стоматолог не радить захоплюватися альтернативними методами догляду за ротовою порожниною — наприклад, чистити зуби морською сіллю, як йоги.

«Якщо використовувати сіль, соду або інші допоміжні речовини, то можливо травмувати емаль, ясна, слизову. Тому не слід експериментувати з доглядом за порожниною рота самостійно. Найкраще дотримуватись рекомендацій свого лікаря-стоматолога», — говорить Анна Ялинська.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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