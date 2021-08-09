Стоматолог відповів, чи можна пошкодити зуби під час чищення

Думка, що якщо довго терти зуби щіткою, то можна стерти емаль, хибна. Про це GreenPost розповіла лікар-стоматолог Анна Ялинська.

«Зубною щіткою чи пастою зуби стерти неможливо. Зубні пасти в нас малої абразивності, тому шкоди не завдають. Ось уже зубний порошок більш абразивний, тому його також не можна використовувати щодня», — пояснює лікар.

Стоматолог не радить захоплюватися альтернативними методами догляду за ротовою порожниною — наприклад, чистити зуби морською сіллю, як йоги.

«Якщо використовувати сіль, соду або інші допоміжні речовини, то можливо травмувати емаль, ясна, слизову. Тому не слід експериментувати з доглядом за порожниною рота самостійно. Найкраще дотримуватись рекомендацій свого лікаря-стоматолога», — говорить Анна Ялинська.

Источник: Новости Ю

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