Мощный оздоровительный эффект: эндокринолог рассказала о пользе глубокого сна
Глубокий, медленный, сон — это третья фаза после засыпания и быстрого сна. Она обладает мощным оздоровительным эффектом и является эффективным anti-age средством.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала ендокринолог Катерина Григорьева.
Если человека разбудить в это время, то он будет дезориентирован и проснуться будет тяжело.
Что дает организму глубокий сон
- Во время глубокого сна организм расслабляется, дыхание успокаивается, мозг становится менее чувствительным к внешним раздражителям.
- Восстанавливаются клетки и мышечная ткань.
- Укрепляется иммунная система.
- Активизируется метаболизм глюкозы.
- Органы очищаются от токсинов.
- Мозг перезагружается, батарейки подзаряжаются.
При недостаточности медленной фазы сна снижаются когнитивные функции мозга, память и способность к обучению.
Сколько глубокого сна нужно?
Не менее 20% от общего сна. То есть, если взрослый спит 6-8 часов, фаза медленного сна должна быть не менее 1 ч 15 минут, чтобы чувствовать себя полностью функциональным на следующий день.
Как понять, что эта фаза недостаточна по времени?
Если утром не чувствуете себя отдохнувшим. Один из диагностических признаков.⠀
Как удлинить глубокий сон?
1. Ритуалы перед сном, чтобы организм понимал, что пора спать. Теплый душ, умывание, чистка зубов и т.д.
2. Правильная подушка. Использование подушки для шеи прямоугольной формы с углублением посередине может улучшить качество сна.
3. Продукты, богатые триптофаном. Это строительный материал для серотонина и мелатонина, гормона сна.
4. Горячая ванна, можно с английской солью.
5. Расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, особенно — если днем долго сидите за компьютером.
6. Ароматерапия. Например, эфирное масло лаванды (Lavandula angustifolia) c маслом сладкого апельсина 1:1.
7. Аудиокнига или расслабляющая музыка. Успокоит мозг и настроит на сон.
Источник: Новости Ю