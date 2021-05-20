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Мощный оздоровительный эффект: эндокринолог рассказала о пользе глубокого сна

Мощный оздоровительный эффект: эндокринолог рассказала о пользе глубокого сна

Глубокий, медленный, сон — это третья фаза после засыпания и быстрого сна. Она обладает мощным оздоровительным эффектом и является эффективным anti-age средством.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала ендокринолог Катерина Григорьева.

Если человека разбудить в это время, то он будет дезориентирован и проснуться будет тяжело.

Что дает организму глубокий сон

  • Во время глубокого сна организм расслабляется, дыхание успокаивается, мозг становится менее чувствительным к внешним раздражителям.
  • Восстанавливаются клетки и мышечная ткань.
  • Укрепляется иммунная система.
  • Активизируется метаболизм глюкозы.
  • Органы очищаются от токсинов.
  • Мозг перезагружается, батарейки подзаряжаются.

При недостаточности медленной фазы сна снижаются когнитивные функции мозга, память и способность к обучению.

Сколько глубокого сна нужно?

Не менее 20% от общего сна. То есть, если взрослый спит 6-8 часов, фаза медленного сна должна быть не менее 1 ч 15 минут, чтобы чувствовать себя полностью функциональным на следующий день.

Как понять, что эта фаза недостаточна по времени?

Если утром не чувствуете себя отдохнувшим. Один из диагностических признаков.⠀

Как удлинить глубокий сон?

1. Ритуалы перед сном, чтобы организм понимал, что пора спать. Теплый душ, умывание, чистка зубов и т.д.

2. Правильная подушка. Использование подушки для шеи прямоугольной формы с углублением посередине может улучшить качество сна.

3. Продукты, богатые триптофаном. Это строительный материал для серотонина и мелатонина, гормона сна.

4. Горячая ванна, можно с английской солью.

5. Расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, особенно — если днем долго сидите за компьютером.

6. Ароматерапия. Например, эфирное масло лаванды (Lavandula angustifolia) c маслом сладкого апельсина 1:1.

7. Аудиокнига или расслабляющая музыка. Успокоит мозг и настроит на сон.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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