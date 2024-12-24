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На Харківщині у корови виявили сказ: 2 людям призначено лікування
У Зачепилівській громаді на Харківщині підтверджено сказ у великої рогатої худоби.
Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю профілактики хвороб.
В контакті з хворою твариною перебувало 2 людей. Постраждалим призначено антирабічне лікування.
У поточному році це вже 7 випадок сказу серед свійських тварин.
Від хворих на сказ тварин постраждало 166 людей. За 11 місяців за медичною допомогою звернулось 3224 осіб, які отримали ушкодження від тварин. Кожен третій з них потребував антирабічного лікування.