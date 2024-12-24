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У Харкові у кареті «швидкої» народилась дитина

У Харкові у кареті «швидкої» народилась дитина

20 грудня у Харкові, в кареті екстреної медичної допомоги з’явилась на світ дівчинка.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

О 13:46 на службу «103» надійшов екстрений виклик із приводу пологів. Бригада у складі фельдшера Обушко Р.В. та водія Ніжегольцева В.С. виїхала на виклик.

Проте під час транспортування почалися пологи, і бригада прийняла немовля в кареті екстренки, розповіли медики.

Дівчинка народилась: вагою 2200 г, зріст 46 см, за шкалою Апгар 8.

Немовля разом із мамою успішно доправили до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости

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