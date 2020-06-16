Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок. Он известен не только как средство против всевозможных бактериальных и вирусных инфекций, но и как приправа, помогающая в борьбе с распространенными недугами. Так, продукт при регулярном употреблении снижает уровень холестерина, предотвращая накопление жирного вещества в стенках артерий.

Кроме того, экстракт чеснока, как показали более ранние работы, помогает нормализовать кровяное давление.

- Помимо влияния на уровень холестерина и кровяное давление, чеснок также помогает предотвратить образование тромбов. Последние повышают риск развития инсульта. Также употребление большего количества чеснока может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита, - отметили исследователи.

Еще одно преимущество продукта - сильные антиоксидантные, антибактериальные и противогрибковые свойства. Они помогают убивать патогенные микроорганизмы, провоцирующие высыпания на коже и кожные инфекции.

Рекомендуется добавлять продукт не только в мясные блюда, соусы, но и в салаты и даже смузи.

Источник: rg.ru/

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