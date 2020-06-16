Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:17
Просмотров: 137

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок. Он известен не только как средство против всевозможных бактериальных и вирусных инфекций, но и как приправа, помогающая в борьбе с распространенными недугами. Так, продукт при регулярном употреблении снижает уровень холестерина, предотвращая накопление жирного вещества в стенках артерий.

Кроме того, экстракт чеснока, как показали более ранние работы, помогает нормализовать кровяное давление.

- Помимо влияния на уровень холестерина и кровяное давление, чеснок также помогает предотвратить образование тромбов. Последние повышают риск развития инсульта. Также употребление большего количества чеснока может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита, - отметили исследователи.

Еще одно преимущество продукта - сильные антиоксидантные, антибактериальные и противогрибковые свойства. Они помогают убивать патогенные микроорганизмы, провоцирующие высыпания на коже и кожные инфекции.

Рекомендуется добавлять продукт не только в мясные блюда, соусы, но и в салаты и даже смузи.

Источник: rg.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Как выбрать хорошее сливочное масло: полезные рекомендации диетолога
10.06.2020 09:26    280
Почему лук нужно есть каждый день: названы 7 причин
09.06.2020 06:03    254
Медики сообщили, какой сыр вреден гипертоникам
02.06.2020 08:22    370
В сети показали, чем подкрашивают йогурты (фото)
01.06.2020 00:53    635
Что будет с организмом, если постоянно употреблять много семечек
29.05.2020 06:23    979
Диетологи назвали самую вредную кашу
28.05.2020 09:42    2634
Психиатр рассказала, что нужно есть, чтобы не тревожиться по пустякам
28.05.2020 00:52    828
Що їсти, якщо відчуваєте тривогу?
26.05.2020 07:19    237
Медики: Кетчуп разрушает иммунитет
25.05.2020 09:29    305
Пригоден только для жарки: украинцев предупредили, где нельзя покупать картофель и почему
22.05.2020 08:55    2006
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 