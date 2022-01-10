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Ученые назвали уникальный продукт, который снижает риск гипертонии и высокого холестерина

Ученые назвали уникальный продукт, который снижает риск гипертонии и высокого холестерина

Высокое кровяное давление - распространенное заболевание, повышающее риск сердечного приступа или инсульта. Снижения артериального давления можно добиться за счет разнообразных изменений образа жизни. Наряду с регулярными упражнениями, ограничением употребления алкоголя и отказом от курения, диета является важным средством контроля уровня сахара в крови. Некоторые продукты были исследованы на предмет их способности снижать кровяное давление.
Амарант - это псевдозлаковое растение, что означает растение без травы, которое можно приготовить так же, как зерновые культуры.
Белки, обнаруженные в амаранте, сильно отличаются от белков пшеницы, проса или риса, а некоторые из них обладают антигипертензивными свойствами. Некоторые белки, содержащиеся в зернах амаранта, ингибируют фермент, превращающий ангиотензин, который вырабатывает гормон, сужающий кровеносные сосуды и повышающий кровяное давление.

Эти эксперименты в основном проводились в лабораторных условиях или в исследованиях на животных. Исследования, проведенные на крысах, показали, что диета, богатая амарантом, приводит к снижению уровня холестерина.
В конце 28-дневной диеты артериальное давление было на 18 процентов ниже, а уровень холестерина - на 16 процентов. Холестерин - это форма жира, растворимого в крови. Он может прилипать к стенкам кровеносных сосудов, образуя бляшки, сужающие артерию и повышающие кровяное давление.

Амаранты относятся к группе цельнозерновых продуктов, которые связаны с другими преимуществами для здоровья. Диета, богатая цельнозерновыми, фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами, эффективна в предотвращении развития высокого давления. Эта диета также была связана со снижением риска диабета 2 типа.

Диабет второго типа является частым сопутствующим заболеванием гипертонии, при этом оба фактора имеют общие факторы риска, такие как избыточный вес.

Источник: toneto.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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