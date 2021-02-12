«Пивной живот» появляется не от пива. А от чего?

Выражение «пивной живот», вероятно, надолго останется в нашей речи для обозначения брюшного ожирения. Несколько исследований демонстрировали (нередко, на «пивные» деньги), что само по себе пиво не может вызвать разрастания живота. Но даже если пиво не при чем, проблема брюшного ожирения остается. Разберемся, почему оно появляется.

Общие факторы

«Общими» в этом материале мы называем факторы, которые способны провоцировать и «обычное» ожирение, и брюшное (абдоминальное).

В настоящее время ведущая теория возникновения ожирения связана с «энергетическим дисбалансом»: человек потребляет с пищей больше энергии (калорий), чем тратит. Она справедлива и для центрального ожирения. Недостаток физической активности и упражнений на фоне калорийной еды – несомненные факторы риска.

На то, как распределяется жир в организме, может оказывать влияние генетическая предрасположенность. Риск центрального ожирения, как и обычного, увеличивается с возрастом. Известно, что висцеральный жир чаще откладывается у людей, которые недосыпают.

Нюансы диеты

Некоторые исследования указывают, что абдоминальное ожирение может быть следствием избытка фруктозы в диете. Употребление этого вещества связано с риском метаболического синдрома, при котором центральному ожирению сопутствуют нарушения обмена глюкозы и липидов. Еще один возможный диетический фактор риска – мясо.

Риск абдоминального ожирения увеличивается при большом количестве транс-жиров в диете. Если рацион богат белками, то это состояние развивается реже. Некоторые исследования указывают, что отдельную защитную роль играют белки с большим количеством незаменимых аминокислот.

Алкоголь

Возможно, «пивной живот» появляется не от пива. Однако употребление любого алкоголя в количестве, эквивалентном 30 граммам спирта в день, можно назвать его фактором риска. Чем больше выпивают мужчины, тем чаще у них встречается центральное ожирение. Для женщин такая связь на данный момент не подтверждена.

Даже если пиво не является специфической проблемой, связанной с абдоминальной ожирением, эксперты не рекомендуют забывать, что у него есть энергетическая ценность (в маленькой бутылке – от 110 до 150 килокалорий). То есть, оно может делать вклад в ожирение, как любая еда.

Гормоны

Увеличение уровня гормонов коркового слоя надпочечников (кортикостероидов) способствует центральному ожирению. Им, например, сопровождается повышение кортизола и кортизона при синдроме Кушинга. Абдоминальное ожирение – побочный эффект ряда гормональных лекарств, включая дексаметазон и преднизолон.

Стресс

При стрессе и тревожности организм вырабатывает кортизол, о котором мы упоминали в предыдущем разделе. Кортизол – гормон длительного стресса. В прошлом он помогал людям выжить при отсутствии пищи. Сегодня он помогает потолстеть на фоне неурядиц на работе.

Борьба с абдоминальным ожирением

Борьба с абдоминальным ожирением похожа на лечение «обычного» ожирения. Вопреки известному мифу, упражнения для брюшного пресса не играют особой роли. Сайт Клиники Мэйо указывает следующие меры борьбы:

Диета должна быть здоровой: с преобладанием растительной пищи, рыбы, молочных продуктов с низком содержанием жира. Мясо, обработанное мясо, сыр и масло лучше употреблять как можно меньше.

Размеры порций нужно контролировать.

Напитки с сахаром и фруктозой нужно избегать.

Физическая активность должна стать ежедневной рутиной. ВОЗ рекомендует 150-300 минут легких или 75-150 минут интенсивных нагрузок в неделю. Два дня в неделю нужно заниматься силовыми упражнениями. Однако для борьбы с ожирением могут потребоваться более интенсивные нагрузки.

Источник: Новости Ю

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