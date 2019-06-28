Почему стоит заняться йогой в путешествии

Смена часовых поясов и локаций, недосыпы, нарушение режима дня, выход из привычной зоны комфорта и переизбыток эмоций могут негативно сказаться не только на вашем настроение и самочувствии, но и нанести серьёзный ущерб здоровью. Как восстановить силы и отыскать спокойствие среди хаоса? Ответ универсальный: с помощью йоги!

Рассмотрим несколько существенных преимуществ от занятий йогой во время путешествия.

Дыхание

Дыхание является важным компонентом любой практики йоги. Когда вы сосредотачиваетесь на своём дыхании во время занятия, сложные асаны становятся более доступными в исполнении. Что-то подобное происходит, когда мы путешествуем, особенно когда возникают стрессовые ситуации. Как только мы слышим, что наш рейс отменён или багаж утерян, наше дыхание сразу же учащается. Даже если вам кажется, что всё пропало и выхода из ситуации нет, нужно взять себя в руки!

Сделайте полный глубокий вдох и спросите себя, что можно сделать, чтобы облегчить ситуацию. Научитесь сосредотачиваться на своём дыхании — это не решит проблему, но может помочь быстрее найти выход из стрессовой ситуации.

Попробуйте эту дыхательную технику:

прижмите язык в верхней челюсти;

вдохните через нос, растягивая дыхание на 4 счёта;

задержите дыхание на 7 счётов;

растяните выдох на 8 счётов, создавая звуковой сигнал, напоминающий шум ветра или плеск морской волны.

Повторите эту практику 5 раз.

Здесь и сейчас

Новые приключения — это всегда весело! Но как часто вы делаете паузу, чтобы оценить своё текущее местоположение, посмаковать конкретный момент и себя в нём. Йога учит нас замедляться, ценить настоящее время, забывать о прошлом и не заботиться о будущем. Конечно, чтобы достигнуть этой осознанности, понадобится далеко не одно занятие, но что может помешать вам остановиться и просто поблагодарить Вселенную, например, за само путешествие?

Конечно, находясь в путешествии, не всегда удаётся выделить достаточное количество времени на полноценное занятие йогой, но выкроить пару минут для небольшого комплекса упражнений всё же можно. Как только вы найдёте удобное сиденье, которое будет поддерживать позвоночник и голову, закройте глаза и позвольте своим чувствам обратиться внутрь для медитации.

В зависимости от вашего физического уровня подготовки и самочувствия, попробуйте выполнить следующие асаны:

сукхасана (поза со скрещенными ногами по-турецки);

ваджрасана (поза молнии);

падмасана (поза лотоса).

Релакс для мышц

Вне зависимости от того, путешествуете вы с огромным рюкзаком, тянете чемодан на колёсах или проводите полдня в транспорте, — все эти действия наносят серьёзный стресс для организма и создают напряжение в мышцах. Это также может привести к усталости и, возможно, даже к травмам, если практиковать это регулярно. Чтобы тело немного отдохнуло, порой достаточно просто расслабить мышцы с помощью растяжки. Продолжительная практика йогой постепенно удлиняет и укрепляет мышечную ткань, делая тело сильным и выносливым.

Чтобы расслабить мышцы, попробуй следующие асаны:

переход из позы кошки в позу коровы (для мягкого растяжения позвоночника);

поза собаки мордой вниз (чтобы размять подколенные сухожилия и колени, уменьшить напряжение в нижней части спины);

поза орла (для растяжения верхней части спины и плеч, а также ягодиц и бёдер);

поза голубя (чтобы растянуть четырёхглавые мышцы бедра с одной стороны и ягодицы с другой).

Универсальность

Чтобы заняться йогой в путешествии, вам понадобится только ваше тело и немного места, чтобы растянуться. Это может быть пляж, комната для отдыха в хостеле или тихий уголок в аэропорту. К тому же всегда можно отправиться в местную студию, попрактиковать йогу, да ещё и проапгрейдить знание иностранного языка!

Источник: anywellmag.com

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