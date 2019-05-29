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Сердечная боль может отдавать в нижнюю челюсть: Супрун рассказала, как распознать паническую атаку и сердечный приступ

Сердечная боль может отдавать в нижнюю челюсть: Супрун рассказала, как распознать паническую атаку и сердечный приступ

Сердечный приступ и панические атаки имеют схожие симптомы: удушье, ускорение сердцебиения, боль в груди, головокружение, онемение рук и ног, потливость и дрожь. На своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как отличить сердечный приступ от панической атаки. 

Паническая атака - это ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха, а сердечный приступ происходит из-за несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставить через сердечные сосуды.

Паническая атака может появиться от длительного стресса, а сердечный приступ от переутомления. В первом случае боль в груди острая и колючая, а во время приступа может появиться ощущение сдавливания изнутри и тяжести за грудиной. К тому же боль в сердце может отдавать в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или в шею слева. 

Сердечный приступ может исчезнуть уже через 2-3 минуты после прекращения физнагрузки, а паническая атака может длиться от 5 до 30 минут. 

Если появилась паническая атака, Супрун советует успокоиться и применить дыхательные упражнения, а вызывать скорую только в том случае, если за полчаса не стало лучше. Однако во время сердечного приступа необходимо позвонить врачу, а если приступ не исчезает в течение 15-20 минут, необходимо срочно вызвать скорую. 

Источник: 112.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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