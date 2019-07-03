В Шотландии врачи начали прописывать природу

В Шетланде (Шотландия) врачи теперь имеют право в рецепте предписывать природу пациентам с диабетом, психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новый метод лечения будет направлен на снижение артериального давления и повышение уровня счастья. А ещё времяпровождение на природе уменьшает агрессию, симптомы СДВГ, а также укрепляет иммунную систему.

Доктора предлагают пациентам целый комплекс лечения природой в зависимости от времени года.

К примеру, в феврале вам предложат сделать флюгер, дабы оценить скорость ветра, в марте — создать арт-объект на пляже из подручных материалов или одолжить собаку и отправиться с ней на прогулку.

В апреле пациентам будут назначать «касания к морю» или сооружение скворечника, в мае — отдых в молодой травке. В июле вам предложат выбрать два вида травы и полюбоваться ими, в августе «вызвать» дождевого червя, в сентябре — помочь очистить пляж и приготовить еду на открытом воздухе, в октябре — рассмотреть облака или поговорить с пони. Ну а если вы приболели в ноябре, скорее всего, вам припишут кормление птиц в саду.

Источник: anywellmag.com

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