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Врач ответила на самые неловкие женские вопросы

Врач ответила на самые неловкие женские вопросы

Консультант по репродуктивной медицине Лариса Корда рассказала о вагинальных проблемах и их признаках. Статья соответствующего содержания опубликована в издании The Sun.

Одной из причин дискомфорта в интимном месте является контактный дерматит, который является одним из видов экземы, вызванной реакцией на раздражитель. Провоцирующие факторы включают в себя использование неподходящего мыла, остатки порошка на нижнем белье, недостаточную гигиену, спринцевание, повышенное потоотделение, гигиенические прокладки, остатки мочи на трусах и спермы партнера. Другим распространенным виновником появления вагинальных прыщей является фолликулит, характеризующийся инфекцией и воспалением волосяных фолликулов. К триггерам относятся: использование бритвенного станка, вросшие волосы, носка тесной одежды, пот, порезы.

В этом же списке инверсные угри — акне в хронической форме, характеризующееся вторичным воспалением. Это воспалительное заболевание кожи, поражающее потовые железы в нижней области живота и под грудью. Распознать состояние можно по язвочкам. Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция, связанная с поражениями, возникающими в любом месте тела, включая область влагалища. Распознается по появлению небольших наростов белого цвета.

Остроконечная кондилома представляет собой маленькие, телесного цвета комочки, что вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ). Вызванный вирусом простого герпеса, генитальный — может привести к пятнам, которые являются болезненными или зудящими, приводящие к заражению партнера. Бартолиновые железы расположены по обе стороны интимной области. Иногда они блокируются, приводя к образованию кист, что проявляется в их опухании. Варикоз влагалища распознается по набухшим венам вокруг вульвы, что чревато раздражением и некоторым посинением деликатного места.
Источник:  Новости Ю

 

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