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Все и немного больше. Как с гарантией вырастить из ребенка эгоиста

Все и немного больше. Как с гарантией вырастить из ребенка эгоиста

Нет более эффективного способа вырастить из ребенка эгоиста, чем постоянно внедрять в его сознание тезис "Все лучшее детям".

Родители часто отказывают себе во многом, обеспечивая ребенку все, даже избыточное. Вырастая, тот недоумевает: а почему, собственно, лафа кончилась? Почему не продолжают меня баловать?

Нет более эффективного способа вырастить из ребенка эгоиста, чем постоянно внедрять в его сознание тезис "Все лучшее детям".

Родители часто отказывают себе во многом, обеспечивая ребенку все, даже избыточное. Вырастая, тот недоумевает: а почему, собственно, лафа кончилась? Почему не продолжают меня баловать?

Учителя одной из школ задумались как-то над этим и обратились к ученикам с такой памяткой, которую раздали всем:

- Ребята, вы попали в приличное общество, умное и интеллектуальное. Но мы, взрослые, тоже люди, не хуже вас, и издеваться над собой не позволим.

Следуйте правилам поведения в обществе и старайтесь их не нарушать. Хотите свободы – пожалуйста, но только за свой счет, не задевая свободы и пространства других людей. И будьте предельно внимательны.

Считайте, что вы едете по дороге. Но не стоит выезжать на встречную, да еще и пересекая двойную осевую. Вокруг вас – другие машины, и они могут не понять ваших странных жизненных и поведенческих маневров, и протаранят вас.

Смотрите на дорожные знаки вашей жизни. Не нарывайтесь.

Ученики удивились, но просекли эту истину моментально и навсегда.

Источник: focus.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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