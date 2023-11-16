Інше
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:14
Просмотров: 131

Харківські патрульні затримали підозрюваного у грабежі

Харківські патрульні затримали підозрюваного у грабежі

Сьогодні, 16 листопада, харківські патрульні прибули на повідомлення про грабіж, що стався на бульварі Сергія Грицевця. Заявниця повідомила, що незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення та взяв ноутбук, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.

Про це розповіли в УПП Харківської області.

Поліцейські передали опис чоловіка іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні помітили схожого за описом громадянина з ноутбуком біля будинку на вулиці Героїв Харкова.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 