Харківські патрульні затримали підозрюваного у грабежі

Сьогодні, 16 листопада, харківські патрульні прибули на повідомлення про грабіж, що стався на бульварі Сергія Грицевця. Заявниця повідомила, що незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення та взяв ноутбук, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.

Про це розповіли в УПП Харківської області.

Поліцейські передали опис чоловіка іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні помітили схожого за описом громадянина з ноутбуком біля будинку на вулиці Героїв Харкова.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости