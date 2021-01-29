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Минкульт Украины закупил для библиотек и школ книги Кейти ОʼНилл о принцессах-лесбиянках

Минкульт Украины закупил для библиотек и школ книги Кейти ОʼНилл о принцессах-лесбиянках

В Украине разгорелся громкий скандал из-за книг по теме однополой любви «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» Кейт О’Нилл, которые в количестве 1240 штук закупили Министерство культуры Украины и Государственное учреждение «Украинский институт книги» за счет средств государственного бюджета.

Об этом сообщается на сайте движения «Всі разом!».

По данным организации, на закупку этой литературы было потрачено 666 тысяч гривен. Книги рассчитаны для почтения детям от 5 лет. С помощью них дети могут узнать  об истории любви двух девушек, которая заканчивается свадьбой.

В Украине разгорелся скандал из-за книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" Кейт О'Нилл

По заверению «Всі разом!» вместо того, чтобы воспитывать у детей толерантность к представителям ЛГБТ, книга «содержит признаки агрессивной пропаганды однополых отношений».

На странице движения в Facebook под постом о закупке книг, развернулось бурное обсуждение.

«Это есть угроза нашим детям. Подселение программы поведения, в разрезе «что такое хорошо и что такое плохо» . Это есть смертельный вирус для сознания и модели поведения будущих поколений. Информационная война!», «Ну так если все известно, где уголовная ответственность?! Почему не конфисковали и не уничтожили?», «Спасают и развивают библиотеки Украины», — пишут в комментариях.

 

В Украине разгорелся скандал из-за книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" Кейт О'Нилл

В Украине разгорелся скандал из-за книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" Кейт О'Нилл

В Украине разгорелся скандал из-за книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" Кейт О'Нилл

В Украине разгорелся скандал из-за книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" Кейт О'Нилл

 
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: лгбт, школа

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