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Не забывают и о детишках: депутат Госдумы предложил нанять в каждую школу по взводу военных
Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что причиной буллинга в школах является «содомия», пришедшая на место «воспитательской, пионерской и патриотической работы». Нилов предложил нанимать учителями в школу мужчин с военным опытом.
По мнению депутата, в каждой школе должно работать 10-12 настоящих мужчин, в идеале — ветеранов войны с Украиной. И тогда травить одноклассников никто не решится, а все быстро отправятся на фронт добровольцами.
Джерело: https://t.me/infospr/30287
Темы: могилізація, росія, школа