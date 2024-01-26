Не забывают и о детишках: депутат Госдумы предложил нанять в каждую школу по взводу военных

Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что причиной буллинга в школах является «содомия», пришедшая на место «воспитательской, пионерской и патриотической работы». Нилов предложил нанимать учителями в школу мужчин с военным опытом.

По мнению депутата, в каждой школе должно работать 10-12 настоящих мужчин, в идеале — ветеранов войны с Украиной. И тогда травить одноклассников никто не решится, а все быстро отправятся на фронт добровольцами.

Джерело: https://t.me/infospr/30287

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