Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах — МОН України

Кабінет міністрів України затвердив сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти.

Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема:

● Харківська область — 500 млн грн,

● Дніпропетровська область — 500 млн грн,

● Запорізька область — 500 млн грн,

● Миколаївська область — 200 млн грн,

● Херсонська область — 200 млн грн,

● Одеська область — 150 млн грн,

● Сумська область — 150 млн грн,

● Чернігівська область — 150 млн грн.

"В умовах, коли держава спрямовує значну частину коштів на оборону, ми повинні використовувати ресурси максимально ефективно. Уряд для цього визначив пріоритетні регіони, які потребують першочергового фінансування. Це прифронтові та прикордонні території, де сотні тисяч дітей не можуть повернутися до очного навчання через брак укриттів. Також продовжуємо шукати додаткове фінансування для відновлення доступу до очної та безпечної освіти в інших областях", — заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Цього року всі проєкти з капітального ремонту або будівництва укриттів громади подаватимуть через систему DREAM — прозоро та публічно.

Серед головних умов:

● наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт безпечного місця;

● у ЗЗСО навчається не менш ніж 200 дітей;

● підтверджене співфінансування з місцевого бюджету, мінімальний розмір якого відповідає індексу податкоспроможності громади;

● проєкт повинен бути завершений у цьому році.

Джерело: https://t.me/znua_live/143238

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