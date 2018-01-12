Морозы после теплого декабря: чем обернется похолодание для Харьковщины

На Харьковщину постепенно приходит настоящая зима. После аномально теплого декабря, в течение которого было зафиксировано сразу три температурных рекорда, в регионе устанавливается минусовая температура. Более того, говорят синоптики, в дальнейшем морозы будут усиливаться.

Надежда Максименко, зав. кафедры мониторинга окружающей среды ХНУ им. Каразина

Будут морозы и будут очень сильные морозы. Средняя многолетняя температура января она выходит на средний многолетний показатель. Будет и - 20 для того, что бы выйти на среднюю многолетнюю.

По-осеннему теплая погода в декабре отразилась и на окружающей среде: на деревьях и кустах начали появляться почки, животные в зоопарке пошли на зимовку позже, а в лесах активизировались грызуны и насекомые. Специалисты уверяют - постепенные морозы не угрожают животному миру, но резкое похолодание может негативно повлиять на озимые и кустарниковые растения. Однако пока паниковать не стоит: если с наступлением морозов на Харьковщине выпадет стабильный снежный покров, растения, которые успели в течение декабря запастись влагой, смогут нормально перезимовать.

Надежда Максименко, зав. кафедры мониторинга окружающей среды ХНУ им. Каразина

Теперь главное для озимых, что бы в похолодание они укрылись снегом, и они хорошо перезимуют, что бы только вот морозы ударили на заснеженные поля.

Стабильная морозная погода, по данным гидрометеорологов, установится уже с 13 января. Днем температура воздуха составит -2 - -7° C, ночью столбики термометров опустятся до отметки -5 - -10 ° C. Появление стабильного снежного покрова на Харьковщине прогнозируют после 22 января. Морозная погода сохранится на территории всей Украины, небольшое потепление возможно лишь на юго-востоке. Серьезных осадков не ожидается

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