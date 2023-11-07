Під час обстрілу Куп’янського району загинув чоловік

Сьогодні, 7 листопада, під час обстрілу смт Купʼянск-Вузловий загинув 57-річний мирний житель.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Нагадаємо, близько 11:30 окупанти вчергове обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. За даними прокуратури Харківської області, удар був завданий з РСЗВ «Ураган». У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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