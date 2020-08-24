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У віці 116 років помер Фреді Блом, якого вважали найстарішою людиною на Землі

У віці 116 років помер Фреді Блом, якого вважали найстарішою людиною на Землі

У лікарні Кейптауна в Південно-Африканській республіці помер 116-річний Фреді Блом, якого вважали найстарішою людиною на Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Metro.

У документах Фреді Блома датою його народження вказано 8 травня 1904 року, хоча цього так і не було підтверджено Книгою рекордів Гіннеса. У ній найстарішим чоловіком вказували британця Боба Вейтона, який помер в травні у віці 112 років. Однак південноафриканські ЗМІ описують Блома як «неофіційно» найстарішу людину у світі.

Коли Фреді Блом був підлітком, уся його родина померла під час пандемії іспанського грипу 1918 року. Зі своєю дружиною Жанетт він виростив трьох дітей.

Цей дідусь, який стверджував, що він є найстарішим чоловіком у світі, помер через чотири місяці після свого 116-річчя.

За словами представника родини Андре Найду, ще два тижні тому дідусь рубав дрова.

Як повідомлялося, Фред Блом народився в сільському містечку Аделаїда, розташованому недалеко від гірського хребта Великий Вінтерберг в провінції Східний Кейп у Південній Африці.

Источник: www.ukrinform.ua/

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Темы: старость

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