І ще про одного путінського цуцика

Угорщина в процесі перемовин лідерів ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти рф змогла добитися виключення з нього трьох російських міністрів.

Мова про міністрів енергетики, спорту та охорони здоров’я. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Але є і хороша новина. Після того, як ЄС пообіцяв затиснути Орбану щось між дверима та не дати загальноєвропейських грошей, той швиденько знайшов і заморозив в Угорщині 870 мільйонів євро російських активів.

Це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи, тим паче, що раніше Будапешт арештував лише 3000 євро.

Три. Тисячі. Євро.

Треба активніше душити того Орбана.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/423

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