● Непереможна українська армія втопила у крові черговий наступ лаптів на Бахмутському напрямку і їхню чергову набридливу ДРГ, а також відігнала русню від Мазанівки, яку вони хотіли взяти під контроль. Це вже на Слов’янському напрямку.

Відправився у пекло майор лаптеногої авіації Равіль Гаттаров, який бомбив українські міста. Виявляється, що він зустрів свій безславний кінець ще на початку війни, а привезли його тільки зараз, так шо воював окупашка значно менше, ніж добирався додому у пакеті

● Саміт групи G7 узгодив нові санкції і тепер Україна фактично отримуватиме гроші за російську нафту.

AFP пише, що кошти, акумульовані за допомогою збільшення торговельного мита на російську нафту, будуть спрямовані на допомогу Україні. Повідомити про це можуть вже завтра.

● В абізян під Алчевськом роз’ї@алися два склади боєприпасів. ЗМІ лаптів пишуть, що це українська «Точка-У», у нас повідомляють, що не обійшлося без HIMARS

● Велика Британія готує програму, що через аналіз ДНК розпізнаватиме вкрадене в Україні зерно, щоби далі не пропускати його на світові ринки. Для цього піддаватимуть аналізу все зерно, яке везуть з росії

Крута штука. Шкода що не можна просто накласти ембарго на продаж росією зерна, бо у світі реально почнеться голод. А нам треба, щоби він почався тільки в одній великій уйо@ищній страні (і бажано так, щоби вони всі з’їли одне одного)

● У Чорному морі лапті вже тиждень не можуть потушити вишки Бойка, пошкоджено радіолокацію, з якою вони контролювали північно-західну частину акваторії. І є чутка, що сьогодні їх було повторно обстріляно, снаряд потрапив у вертолітний майданчик платформи «Таврида»

● Через санкції лапті вже не можуть ремонтувати свої літаки «Ан», «Іл» і «Ту». Підприємства оборонно-промислового комплексу Балалайні намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих. Нема систем посадки по маяках, детекторів диму, метеолокаторів, радіолокаційних систем, навігації.

Як же красиво скоро почнуть падати ці гроби з крильцями.

● Непереможна українська армія знову жахнула по Зміїному, нанесши їм з дюжину уражень і поламавши гарматно-ракетний комплекс «Панцир С-1». За попередні дні наші козаченьки знищили тамтешню радіолокацію, фактично залишивши лаптів на острові сліпими і глухими, а тепер методично вибивають самих лаптів і їхню техніку.

● Столтенберг каже, що НАТО визнає Росію загрозою колективній безпеці, що буде закріплено у новій стратегічній концепції. Це ще один крок до ізоляції Балалайні, яка втрачає статус цивілізованої країни

● Одесити на кукурудзі вертіли всі воєнні загрози – у місті таки буде курортний сезон. Частину пляжів просто відгородять від моря сіткою і вона затримуватиме міни. Влада пішла на це рішення, бо українці все одно їдуть на море і їх нічим не стримаєш.

Народ, ми таки унікальний народ

● Ми тільки встигли порадуватися, що назбирали на чотири Байрактари замість трьох. А тепер турецька компанія Байкар, яка виробляє ці Байрактари, заявила, що знає, звідки гроші і вона їх з нас не візьме, а просто подарує нам безпілотники.

«Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», – заявили у компанії.

Тепер Притулі точно доведеться збирати на ядерну зброю

Источник: https://t.me/valentynaeminova/316

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