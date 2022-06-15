Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 67

15 червня 1775 року за наказом Катерини ІІ московські війська зруйнували Запорізьку Січ

15 червня 1775 року за наказом Катерини ІІ московські війська зруйнували Запорізьку Січ

Запорожці допомогли Москві здобути перемогу в російсько-турецькій війні 1768-1774 років. Повертаючись з османського походу, московські загони на чолі з Петром Текелієм (загалом понад 100 000 чоловік) віроломно і без будь-якого попередження напали на Запорізьку Січ. Це стало повною несподіванкою для козаків, значна частина яких ще не повернулася з війни або ж перебувала на промислах. Січ охороняв гарнізон у 3000 осіб. Спішно скликана кошовим отаманом Петром Калнишевським рада прийняла рішення утриматися від пролиття крові і скласти зброю. Хоча рядове козацтво було налаштоване чинити опір.

15 червня московські війська повністю зруйнували Січ, все майно та документи вивезли до Петербурга. Старшину звинуватили у зраді та засудили до каторги. Кошового суддю Павла Головатого та військового писаря Івана Глобу заслано до Сибіру, а 85-літнього кошового отамана Петра Калнишевського ув’язнили в Соловецькому монастирі.

У маніфесті від 14 серпня 1775-го Катерина ІІ повідомляла про ліквідацію «кубла пияк та розбишак», які жили в неуцтві, «з винищенням на майбутній час і самої назви запорозьких козаків». І далі: «…нема тепер більше Січі Запорізької в політичному її потворстві». У найкращих традиціях демагогії «освічена» імператриця подавала знищення Січі як виконання монаршого обов’язку перед Богом, перед імперією і навіть «перед самим узагалі людством».

На анексованих землях отримали величезні володіння фаворити і наближені Катерини ІІ. Тоді ж почалася інтенсивна колонізації «Новоросії», як стали вони називати степове Причорномор’я.

Після ліквідації Січі більша частина козаків (близько семи тисяч) перейшла на землі Османської імперії, утворивши Задунайську Січ у гирлі Дунаю.

Источник: https://t.me/istoriya_ukrainy/4302

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У “Рамштайн-3” візьмуть участь 50 країн, які підтримують Україну — постпред США в НАТО
Сегодня 10:08    29
313 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:55    48
Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 15 червня
Сегодня 09:25    89
Американский канал ошибочно отправил Украину на ЧМ-2022
Сегодня 09:23    73
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06
Сегодня 08:54    80
Зима в Мариуполе будет страшной: оккупанты не собираются восстанавливать город
Сегодня 08:53    97
МВС закликає українців не здавати знайдені міни та снаряди на брухт
Сегодня 08:43    91
Нападение Китая на Тайвань повлияет на глобальные торговые потоки больше, чем война в Украине
Сегодня 08:35    99
Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", щоб не злити Путіна, - Bloomberg
Сегодня 08:26    109
"Война і мір" Толстого йде з шкільної програми в напрямку русского корабля
Сегодня 08:17    105
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 