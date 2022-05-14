Происшествия
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14.05.2022 11:36
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17 водіїв в стані сп’яніння затримали патрульні Харкова за добу

17 водіїв в стані сп’яніння затримали патрульні Харкова за добу

Протягом доби на вулицях Харкова патрульні виявили 17 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. На усіх затриманих було складено адмінпротоколи.

Нагадуємо про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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