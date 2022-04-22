19 постраждалих, 2 загиблих: наслідки обстрілів на Харківщині

22 квітня російські окупанти знову обстрілювали цивільну інфраструктуру Харкова та області.

По Харкову постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ, повідомляє Харківська ОВА.

У Коротичах внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, 6 людей постраждали, 1 загиблий.

Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині. Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів.

Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них 7 – у Харкові. 2 людей загинули.

Вкотре закликаємо усіх мешканців області бути уважними і обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях.

Агентство Телевидения Новости