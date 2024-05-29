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19 загиблих, 54 постраждалих: прокуратура оновила дані щодо обстрілу «Епіцентру» в Харкові
У Харкові внаслідок авіаударів по гіпермаркету «Епіцентр» загинули 19 людей, 54 зазнали травм.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, сьогодні вранці помер один зі співробітників гіпермаркету.
«На жаль, в лікарні помер 40-річний працівник гіпермаркету, який дістав вибухове поранення та численні опіки», – повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, за даними правоохоронців, жертв в «Епіцентрі» могло бути набагато більше – під час обстеження території було знайдено третій боєприпас, який не долетів до гіпермаркету.