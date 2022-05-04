26 загиблих: поліція встановлює особи учасників у ДТП на Рівненщині

Напередодні близько 19:20 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району сталася ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика: внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. Спочатку було відомо про 16 загиблих, за кілька годин кількість жертв сягнула 26 осіб. У салоні автобуса перебувало 35 пасажирів та один водій.

Поліцейські, рятувальники, судові експерти СМЕ та НДЕКЦ ідентифікують загиблих, утім анкетні дані трьох осіб поки не встановлені.

Наразі відомо:

– водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito», який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого ТЗ, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом;

– особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки не встановлена;

– на момент ДТП у салоні автобуса «Setra», який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що іще один пасажир мав сідати у м. Броди, а другий водій – у Львові;

– всього у ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса);

– травмувалося 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу;

– усі пасажири – віком від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років;

– всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Нагадаємо: 067 675 42 92 – за цим номером у поліції Рівненської області рідні можуть отримати інформацію про учасників аварії.

На місці події продовжують працювати спецслужби, відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновлено.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости