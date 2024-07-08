30 ракет вдалося збити силам ППО сьогодні над Україною

Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

30 з них вдалося знищити, повідомляє Командування повітрянихї сил ЗСУ.

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;4 балістичні ракети «Іскандер-М»;1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;13 крилатих ракет Х-101;14 крилатих ракет «Калібр»;2 крилаті ракети Х-22;3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;3 балістичні ракети «Іскандер-М»;11 крилатих ракет Х-101;12 крилатих ракет «Калібр»;3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Агентство Телевидения Новости