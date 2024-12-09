Армія рф атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 грудня, починаючи з 19:30 8 грудня, військові рф атакували двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем. Також окупанти запустили 37 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів із районів міст Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Станом на 8:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один – у повітрі. Бойова робота триває.

Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Агентство Телевидения Новости