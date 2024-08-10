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Армія рф обстріляла Золочівську громаду: пошкоджено лікарню, електромережі, є поранений

Армія рф обстріляла Золочівську громаду: пошкоджено лікарню, електромережі, є поранений

Напередодні, 9 серпня, близько 23:05 військові рф вдруге за добу завдали удару з РСЗВ по селищу Золочів Харківської області. Попередньо, окупанти били з РСЗВ «Ураган».

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У результаті пошкоджено вісім житлових будинків, господарчі споруди, будівлю Золочівської лікарні, газо- та електромережі, знищено гараж та легковий автомобіль. Без постраждалих.

Вже сьогодні, 10 серпня, приблизно о 3:00 ворог здійснив мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади. У результаті ударів пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Вибухове поранення дістав 33-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости

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