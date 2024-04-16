Сегодня 08:42
Просмотров: 136
Армія рф залишила без газу село в Харківському районі
15 квітня внаслідок обстрілів окупантів у одному з сіл Харківського району були пошкоджені газорозподільні мережі. Без газопостачання залишилось понад 300 домоволодінь.
Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».
Газовики працюють над відновленням подачі газу у населений пункт.
Протягом останнього тижня ліквідація наслідків обстрілів окупаційними військами газових мереж проведена у 9 населених пунктах. Відновлено газопостачання для 6,7 тис. домоволодінь.