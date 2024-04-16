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Армія рф залишила без газу село в Харківському районі

Армія рф залишила без газу село в Харківському районі

15 квітня внаслідок обстрілів окупантів у одному з сіл Харківського району були пошкоджені газорозподільні мережі. Без газопостачання залишилось понад 300 домоволодінь.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Газовики працюють над відновленням подачі газу у населений пункт.

Протягом останнього тижня ліквідація наслідків обстрілів окупаційними військами газових мереж проведена у 9 населених пунктах. Відновлено газопостачання для 6,7 тис. домоволодінь.

Агентство Телевидения Новости

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