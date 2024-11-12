Авіабомби, дрони, ракети та РСЗВ: поліція документує наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби російські військові застосували проти мирного населення керовані авіабомби, ракети, FPV-дрони, РСЗВ.

Поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про шість кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Керованими авіабомбами росіяни завдали удару по селу Приколотне. Пошкоджено нежитлове приміщення, обійшлося без постраждалих.Ворожі дрони, які не вибухнули, виявили у Куп’янську та селищі Ківшарівка. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Російська керована авіабомба влучила за межами села Гороховатка. Без потерпілих.

Селище Куп’янськ-Вузловий також перебувало під атакою ворога. Вогнем з РСЗВ «Ураган» знищено приватний будинок. Ще два житлових будинки значно пошкоджені. Обійшлося без постраждалих.

Окупанти продовжують обстрілювати Харків. 11 листопада близько 22:00 військові рф завдали ракетних ударів по місту. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, проти мирного населення міста ворог застосував ЗРК С-300 або С-400. Пошкоджені житлові будинки. Постраждали чоловіки 22, 38 років та 34-річна жінка.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

11 листопада силами поліції з Куп’янської, Вовчанської та Дергачівської територіальних громад евакуйовано 7 людей.

Агентство Телевидения Новости