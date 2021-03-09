Аварийное утро на Харьковщине: четверо погибших и восемь пострадавших в ДТП

В этой куче разбитого металла трудно узнать микроавтобус, который утром, забитый пассажирами, ехал дорогой «Киев-Харьков-Довжанский».

Информация о ДТП поступила в полицию в половине шестого утра, очевидцы сообщили, что вблизи села Каменка на Изюмщине перевернулся белый микроавтобус.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьк. обл.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса «Renault Trafic» не впорався з керуванням під час обгону та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Всього в мікроавтобусі перебувало 9 людей.

Из груды металла спасателям пришлось вырезать двух человек, один из них - 17-летний парень – погиб, не дождавшись медиков. Еще 8 пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения были доставлены в Изюмскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

И уже в больнице, рассказывает директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта, в реанимационном отделении от многочисленных травм скончалась 23-летняя девушка.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Були переломи і тупа травма грудної клітини, живота, там були забої легенів. І, можливо, за рахунок переламаних ребер - було пошкоджено легені. Наскільки я знаю, до реанімації поклали кілька постраждалих, але всі вони більше потребують нагляду і обстеження, аніж є загроза їх життю.

Вырезать пострадавших в ДТП спасателям пришлось и в Купянском районе. Там в половине шестого утра на выезде из села Колесниковка дорогу не поделили «Renault» и «ЗАЗ Славута».

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

К місцю події були направлені наші підрозділи - це одне відділення на аварійно-рятувальному автомобілі, а також на спеціальному автомобілі - для проведення робіт з деблокування людей, які знаходились, загиблі. Там було двоє загиблих - чоловік і жінка, і водій одного з легкових автомобілів, він також був заблокований - отримав травми і знаходився в автомобілі.

Всего же за три дня выходных патрульными было обработано 1824 вызова на спецлинию «102», рассказывает пресс-секретарь УПП в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Виїхали на 68 дорожньо-транспортних пригод, з яких 5 - з травмованими, склали адміністративні протоколи на 30 водіїв, що перебували у стані сп'яніння.

В итоге за прошлый уикенд патрульными было составлено почти 1900 админпостановлений за нарушение правил дорожного движения.

Агентство Телевидения Новости