Автомобиль депутата Сергея Лещенко попал в серьезное ДТП (фото)
В Киеве на Большой окружной грузовик DAF протаранил на полном ходу Volkswagen народного депутата, известного борца с коррупцией Сергея Лещенко.
ДТП с участием народного депутата Украины Сергея Лещенко произошло на Большой окружной дороге. По словам нардепа, он двигался со стороны жилмасива Оболонь в направлении Пущи-Водицы.
«Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на «аварийке», — написал нардеп в Facebook.
По его словам, в аварии серьезно пострадала его помощница. Имя девушки не называется.
«Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга», — уточнил нардеп.