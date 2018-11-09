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Автомобиль депутата Сергея Лещенко попал в серьезное ДТП (фото)

В Киеве на Большой окружной грузовик DAF протаранил на полном ходу Volkswagen народного депутата, известного борца с коррупцией Сергея Лещенко.

Автомобиль депутата Сергея Лещенко попал в серьезное ДТП (фото)

ДТП с участием народного депутата Украины Сергея Лещенко произошло на Большой окружной дороге. По словам нардепа, он двигался со стороны жилмасива Оболонь в направлении Пущи-Водицы.

«Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на «аварийке», — написал нардеп в Facebook.

Автомобиль депутата Сергея Лещенко попал в серьезное ДТП (фото)

По его словам, в аварии серьезно пострадала его помощница. Имя девушки не называется.

«Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга», — уточнил нардеп.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дтп

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