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Автомобиль врезался в остановку с людьми в Харькове (ВИДЕО)
Автомобиль вечером 17 января совершила несколько ДТП на пр.Тракторостроителей в Харькове.
Как пишут очевидцы, водитель сначала ударил на перекрестке одну машину, потом влетел в остановку, где чуть не сбил женщину.
Во дворе дома ударил ещё две машины, хотел поджечь свою машину, но убежал. Позже он вернулся. Вел себя неадекватно, пытался убежать, распылил дезодорант в полицейских. В результате его пристегнули наручниками к лавочке, – написали очевидцы в социальных сетях.
Информация проверяется.
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
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