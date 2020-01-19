Автомобиль врезался в остановку с людьми в Харькове (ВИДЕО)

Автомобиль вечером 17 января совершила несколько ДТП на пр.Тракторостроителей в Харькове.

Как пишут очевидцы, водитель сначала ударил на перекрестке одну машину, потом влетел в остановку, где чуть не сбил женщину.

Во дворе дома ударил ещё две машины, хотел поджечь свою машину, но убежал. Позже он вернулся. Вел себя неадекватно, пытался убежать, распылил дезодорант в полицейских. В результате его пристегнули наручниками к лавочке, – написали очевидцы в социальных сетях.

Информация проверяется.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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