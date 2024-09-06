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Автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці: поранені троє рятувальників з Харківщини

Автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці: поранені троє рятувальників з Харківщини

Внаслідок підриву на вибухівці троє рятувальників з Харківщини зазнали поранень. Надзвичайники були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині.

Про це повідомили в ДСНС України.

Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали, підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі.

Рятувальники госпіталізовані.

Подія сталася увечері 5 вересня у с. Кримки Краматорського району.

Агентство Телевидения Новости

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