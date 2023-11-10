Автопарк харківських спецпризначенців поповнив ще один «Козак»

10 листопада новий броньований автомобіль «Козак» передали харківському спецпідрозділу Нацполіції. Це вже другий бронеавтомобіль, який отримав спецпідрозділ КОРД цього року. Перший отримали спецпризначенці отримали влітку.

Як зазначив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко, з 24 лютого минулого року поліція боронила місто без жодної техніки, яка була б пристосована для ведення бойових дій. Спецпризначенці КОРД з першого дня війни і дотепер виконують бойові завдання на території Харківської області.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської області

Автомобіль буде працювати на оборону міста та області. Перший «Козак», який був отриманий влітку, використовується не лише для бойових завдань, а й для порятунку дітей з районів, які підлягають евакуації. Цей бронеавтомобіль може забезпечити безпеку під час вивезення дітей, адже у Куп’янському районі не припиняються обстріли ані на хвилину.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ця бронемашина коштувала 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Придбання такого автомобіля спрямоване на посилення обороноздатності області і матеріально-технічної бази КОРДу.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Бійці КОРДу фактично зупинили ту диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася заходити в місто Харків 27 лютого минулого року.

Начальник відділу КОРД Тарас, який вже має практичний досвід виконання завдань з використанням «Козака» розповів, що ця машина забезпечує підтримку піхоті, тому що має важке озброєння.

начальник відділу КОРД

Ми виконуємо завдання на Куп’янському напрямку. Проводимо роботи по зачистці території та евакуації населення, допомагаємо нашим ЗСУ. Надійна броня допомагає захистити особовий склад, а також людей, яких ми евакуюємо з найбільш небезпечних місцевостей.

Бронеавтомобіль «Козак» – українського виробництва. За технічними характеристиками він передбачає захист від великокаліберних кулеметів, мін, вибухових пристроїв. Такі машини дуже потрібні, оскільки підрозділ КОРД працює в щільно обстрілюваному районі.





Агентство Телевидения Новости