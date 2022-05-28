Без солі надовго. Рашисти розбили завод “Артемсоль”

З’явилися кадри із зруйнованого підприємства “Артемсоль”, яке розташовувалося у Соледарі Донецької області, поряд із лінією фронту. Вчора по заводу було завдано ще одного удару.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит солі. Ціна за кілограм сягає 50-70 гривень за кілограм, на Західній Україні до 100 гривень за кілограм. Ажіотаж пов’язаний з тим, що з початком війни український монополіст завод “Артемсоль” виявився в районі бойових дій, зупинив свою роботу, всі запаси були розпродані ще у квітні. Україні розпочалося постачання імпортної солі, зокрема турецької. Але її швидко розбирають. Складовою ажіотажу є і наближення сезону консервацій. Традиційно в Україні люди використовують кам’яну сіль, інакше вважається непридатною.

Агентство Телевидения Новости