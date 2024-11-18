Били дронами, КАБами та РСЗВ: під обстрілами опинилися 11 населених пунктів Харківщини

Упродовж минулої доби окупанти поранили трьох жителів Харківської області. Російська армія застосувала проти мирного населення артилерію, керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Протягом доби ворог обстрілював Куп’янськ з різних видів озброєння. Через атаки росіян дістали поранення дві цивільні жінки. У місті зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, багатоповерхівка, автомобілі, господарчі споруди.

Внаслідок влучання російського FPV-дрона по території села Глушківка дістав поранення цивільний чоловік.

Ворожий БпЛА Shahed вночі завдав удару по житловій забудові в селищі Рогань. Пошкоджено приватний будинок, гараж.

Армія рф завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Черкаська Лозова, Руська Лозова, Одноробівка, Баранівка, Стогнії, Басове. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди.

Під атакою росіян перебувало село Шипувате. Ворог завдав ударів по житловій інфраструктурі. Пошкоджено 6 житлових будинків, лінії електропередачі.

Сьогодні вранці армія рф знову завдала удару керованою авіабомбою по селищу Козача Лопань. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, гаражі. Вогнем знищено два приватних автомобілі, житловий будинок, господарчі споруди.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 17 листопада силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано сімох місцевих жителів.

Агентство Телевидения Новости