Білорусь проведе спільні з «Вагнером» навчання біля кордону з Польщею

Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК “Вагнер” на полігоні поруч з Польщею.

Як повідомляє «Європейська правда», заяву про це розмістили в офіційному Telegram.

«Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні «Брестський», – йдеться у заяві.

Раніше Польща на тлі прибуття до Білорусі «вагнерівців» посилила охорону кордону з країною, відправивши туди пів тисячі поліцейських – на додачу до п’яти тисяч прикордонників й двох тисяч солдатів, які вже були там.

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