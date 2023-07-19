Більш ніж 8 гектарів обстежили піротехніки на Харківщині за добу: знищено 121 міну

За минулу добу 18 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 8,5 га території, з них 5900 кв. метрів за допомогою машин механізованого розмінування, а також 10,7 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Сапери виявили та знешкодили 121 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.

Всього з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3292 га території, 277 км автомобільних доріг, 2222 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 73 тис. 645 ВНП.

«У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки необхідно одразу повідомити за номером телефону 101», – нагадують в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости