Більшість дітей, поранених внаслідок авіаудару по Дергачах, перебувають у стані середньої важкості

Вдень 2 травня внаслідок авіаобстрілу міста Дергачі на Харківщині постраждали 8 дітей та пенсіонер. Зафіксовано два влучання: одне – біля спортивного клубу, друге – в землю.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Семеро постраждалих (двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років) у стані середньої тяжкості. Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми – без потреби в госпіталізації.

Постраждалому 75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

За даними ДСНС України, також спалухнув трансформатор, рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв.м. Крім того, пошкоджено 7 адміністративних будівель та 15 приватних будинків.

Агентство Телевидения Новости