Боль и отчаянье: В Харькове вспоминают теракт 2015 года (ФОТО)

Более 70 харьковчан пришли 22 февраля ко Дворцу Спорта, чтобы почтить память погибших в результате теракта в 2015 году.

Об этом сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

Представители общественных организаций и небезразличные харьковчане возложили цветы к памятнику возле Дворца спорта и выразили надежду на то, что память погибших все же достойно увековечат на государственном уровне. Пока что в этом направлении не сделано практически ничего, считают люди.

Вопрос присвоения 11-й школе имени Даниила Дидика стоит на одном месте – несмотря на то, что соответствующая петиция набрала нужное количество подписей. Близкие и родственники погибших не скрывают боли и разочарования. Адвокат, представлявший интересы пострадавших в суде, утверждает, что выплат, обещанных государством, люди также не увидели.

Напомним, 22 февраля 2015 года во время мирного шествия колоны патриотически настроенных харьковчан, празднующих бегство Януковича, раздался взрыв, который унес жизни четырех человек. Преступников задержали практически сразу, но следствие и суд нам ними длились более 5 лет. По факту взрыва прокуратура возбудила уголовное дело по статье 258 УК Украины “Террористический акт”.

26 февраля 2015 года были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту. 22 апреля 2015 года прокуратура Харьковской области направила во Фрунзенский районный суд города обвинительный акт в отношении трех мужчин, подозреваемых в совершении теракта. 28 декабря 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными в организации взрыва трех человек, приговорив их к пожизненному заключению. Однако на следующий день они были переданы представителям ДНР и ЛНР в рамках крупного обмена заключенными и пленными. Осенью прошлого года общественность шокировала информация, что их даже не объявили в розыск. То есть преступники могли в любой момент вернуться в Украину и ходить с харьковчанами по одним улицам.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алика Пихтерева

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