Цієї ночі над Україною було збито 11 «шахедів» та 5 авіаційних ракет

У ніч на 21 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 25 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Окупанти вдарили по Дніпровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської обл. та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та Курська – рф.

В результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Агентство Телевидения Новости