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Цієї ночі над Україною було збито 11 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 11 «шахедів»

У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

«Шахеди» були запущені з району Приморсько-Ахтарськ – рф, та мис Чауда – Крим, а зенітні ракети С-300 – з Бєлгородської обл. – рф.

Агентство Телевидения Новости

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